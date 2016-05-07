بعد غد.. وفد أيرلندى ينتج فيلما وثائقيا عن الآثار المصرية لترويجها عالميا

التقت سها الجندى، سـفير مصر لدى أيرلندا، وفد شركة "الأفلام" الأيرلندية للإنتاج الفنى، الذى يزور مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجارى لتصوير فيلم وثائقى عن عدد من المواقع الأثرية المصرية فى القاهرة والأقصر، فى إطار إعداد الشركة لسلسلة من الأفلام الوثائقية العلمية عن تاريخ أهم وأقدس الأماكن الأثرية فى الدول ذات الحضارات القديمة، ومن بينها مصر، وذلك للبث فى عدد من القنوات الأيرلندية والأمريكية كجزء من حملة إعادة اكتشاف تلك الآثار.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، السبت، أن ذلك فى إطار جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لإبراز مظاهر قوة مصر الناعمة ثقافيا وحضاريا، وكذلك الترويج الثقافى والحضارى والسياحى لمصر.

وأعرب مسئولو الشركة الأيرلندية، خلال اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لما بذلته السفارة من جهود وما قدمته من تسهيلات بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المصرية المعنية، حتى يتسنى لوفد الشركة السفر وإتمام مهمته فى مصر.

ومن المقرر أن يقوم وفد الشركة الأيرلندية بالتصوير فى عدد من المواقع الأثرية، منها منطقة الأهرامات فى الجيزة، ومنطقة الكتاكومب فى سقارة، والمتحف المصرى بالقاهرة، بالإضافة إلى مناطق وادى الملوك ودندرة والأقصر.

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