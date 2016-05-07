بالصور.. وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان توسعات محطة مياه شبرا

تفقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية وقيادات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى توسعات محطة مياه شبرا الخيمة بطاقة 600000 م3 باليوم بزيادة قدرها 200000م3 عن السابق، وتخدم مناطق شبرا الخيمة غرب وشرق ومدينة الخصوص.

كما تفقدا موقع مآخذ المحطة على النيل بمنطقة الشرقاوية، يذكر أن المحطة كانت تعمل سابقا على ترعة الشرقاوية، الأمر الذى كان يتسبب أحيانا فى عدم وصول المياه إليها بشكل مناسب، وتم تطوير المآخذ الجديد لخدمة المحطة بكامل طاقتها، وتفقد محطتى الكومباكت 3 و4 بمدينة القناطر الخيرية بطاقة 90 لتر/ثانية على كورنيش النيل.

ومن جانبة أكد محافظ القليوبية أنه سيتم فى نهاية هذا الشهر بدء تشغيل 13 محطة جديدة لرفع كفاءة المياه بمحافظة القليوبية، وزيادة نصيب الفرد من كمية المياه النظيفة المنتجة.

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان مشروع توسعات محطة مياه شبرا الخيمة

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