بالأسماء والصور: مطربات يرفضن التمثيل ولو بمليون دولار

مع انهيار صناعة الكاسيت طوال السنوات الخمسة الماضية، وازدهار صناعة الدراما، عرفت نجمات الغناء العربي الطريق للشاشة الكبيرة والصغيرة، وحتى النجمات اللواتي أعلن سابقاً أنهن لا يملكن الموهبة، تجرأن لخوض التجربة بداية من أنغام مروراً بشيرين عبد الوهاب ونهاية بالصغيرات كارمن سليمان ورنا سماحة... ولكن هناك نجمات لا زلن على موقفهن الرافض تماماً لخوض تجربة التمثيل ولو بمليون دولار آخرهن اللبنانية نانسي عجرم.

أحلام ما بتعرفش

المطربة الإماراتية أحلام، أعلنت بوضوح أن كارثة حياتها هي أنها لا تجيد التمثيل والتصنّع في حياتها الاجتماعية، واصفة نفسها بـ "بنت البلد"، وقالت إنّ موقفها هذا دفعها لاستبعاد تجربة التمثيل من مشوراها الفني بصفة نهائية، وأكدت عبر لقاء مع برنامج "صباحك بالعربية" الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على فضائية "العربية"، ترشيحها لبطولة مسلسل مع الفنان الكبير حسين فهمي، لكنها رفضت قائلة: "مابعرفش أمثل".

اليسا تشترط "فيلم في هوليوود"

النجمة اللبنانية اليسا صاحبة أكبر عدد من الترشيحات للبطولات السينمائية أبرزها أمام عمرو دياب، أغلقت الباب مبكرا، وقالت: طبعاً لا، أشعر بأني لا أملك الموهبة لأخوض تجربة صعبة مثل التمثيل. وأضافت :"إلا إذا كان العمل هوليوودياً، عندها سأخوض التجربة بالتأكيد"!

نوال الزغبي لا تقتنع بالتمثيل

عندما اعتذرت اليسا عن بطولة الفيلم المزعوم للهضبة، توجهت الأنظار إلى مواطنتها اللبنانية نوال الزغبي وأصدر مكتب الزغبي بياناً وقتها أكد انها ترفض العرض لأسباب تعود الى تفرغ نوال حالياً للغناء فقط والى عدم اقتناعها بفكرة التمثيل بتاتاً، لا سيما أنها تعتقد ان التعددية في العمل الفني قد توقع الفنان في فخ الفشل.

نصيحة زوجية منعت أصالة من التمثيل

المطربة السورية أصالة زوجة مخرج سينمائي معروف وهو طارق العريان ومنتجة للفيلم السينمائي "ولاد رزق" شجعت ابنها خالد على خوض التجربة، لكنها ترفض قبول أي عرض سينمائي ولو كان الأجر مليون دولار، بعدما التزمت بنصيحة زوجها الذي لا يرى فيها الموهبة ولا القدرة على منافسة نجمات السينما، وطلب منها التركيز على مجال الغناء الذى تتألق فيه.

نجوى كرم لن تفعل المستحيل

الفنانة نجوى كرم لم ترفض التفكير في خوض تجربة التمثيل فحسب، بل وصفتها بالخطوة المستحيلة في مشوارها الفني، واضافت بأنّ لا نية مطلقاً لديها لخوض تجربة الوقوف أمام الكاميرات كممثلة لأنها لا تجيد فن التمثيل وليست بارعة فيه، مؤكدة أن التمثيل على أي حال لن يضيف إليها شيئاً أو يوصلها إلى أي مكان.

آمال ماهر ترفض المخاطرة

المطربة الشابة آمال ماهر أنهت الجدل الدائر حول ترشيحها لبطولة مسلسل يجسد السيرة الذاتية للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، بتصريحات قاطعة أكدت فيها أنها ترفض التمثيل بشكل عام، وتعتبره خطوة جريئة وبعيدة عليها، وأنها ليست مستعدة لها حاليًا، ولا تريد المخاطرة برصيدها الفني لدى جمهورها ومحبيها، ولذلك فهي ترفض العروض التي تتلقاها من المنتجين للمشاركة في الأعمال الدرامية.

نانسي عجرم خطوة مؤجلة

أخيرا أوضحت النجمة نانسي عجرم موقفها من خوض تجربة التمثيل، وقالت إنّها "خطوة مؤجلة"، وهو رد دبلوماسي كعادة نانسي، ولكنه يكشف عن وجود حسابات جديدة لمستقبلها الفني، خاصة وأنها سابقة كانت تحسم موقفها الرافض للخروج عن حدود دولة الغناء الا لعالم الاستعراض فقط!!

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