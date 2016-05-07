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«هيئة البريد المصرى» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة

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«هيئة البريد المصرى» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة «هيئة البريد المصرى» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة

أعلنت شركة البريد للتوزيع، وكيل شركة اتصالات «هيئة البريد المصري»، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة.

وأشارت إلى أن هذه الوظائف تشمل وظيفة “مدير تشغيل وعمليات،” ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عال، ويمتلك الخبرة في المجال نفسه، ووظيفة “مراجع داخلي”، ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة ويمتلك الخبرة، ووظيفتي “محاسب، أمين مخزن” ويشترط في هاتين الوظيفتين أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة خبرة أو بدون خبرة.

وأضافت أن الوظائف تشمل وظيفة “مندوب مبيعات وتوزيع”، ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل فوق متوسط خبرة أو بدون خبرة، ووظيفة “مندوب توزيع” ويشترط في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل متوسط “دبلوم” أو مؤهل عال، ووظيفة “سائق” ويشترط لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط ويمتلك رخصة مهنية.

وأشارت إلى أنه يتم تلقي الطلبات لوظائف البريد المصري اعتبارًا من اليوم حتى 30 يونيو 2016 من الجنسية المصرية، بخبرة لا تقل عن سنتين.

وطالبت الهيئة إرسال السيرة الذاتية والتقديم عبر البريد الإلكتروني التالي مع إرسال كود الوظيفة مع اسم الوظيفة في عنوان الإيميل: hr@pdc-egypt.com، وأعلنت أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم 30 يونيو المقبل.

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