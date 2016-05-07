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بالصور.. تكريم الليثى ومحمد صبحي وأبو هشيمة من مؤسسة «المنجزين العرب»

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عمرو الليثي

عمرو الليثي

كتبت: إنجي لطفي

أقامت مؤسسة «المنجزين العرب» للتنمية، إحتفالية ضخمة ظهر اليوم السبت ، حيث تم تكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العمل العام والخيرى والاجتماعى على مستوى العالم العربى 2016 .

وتم إختيار وتكريم الإعلامى عمروالليثى من ، والذى إستطاع من خلال برنامج «واحد من الناس»، أن يُسعد ألاف الأسر البسيطة فى القرى والريف والمناطق العشوائية على مدار سنوات من خلال القوافل الطبية والغذائية ، والاهتمام بمشاكل البسطاء والعمل على حلها بخلاف تقديم الإعانات ورحلات العمرة ، والإفراج عن الغارمات.

ومن الإمارات الشيخة الدكتورة هند عبدالعزيز القاسمى، ومن دولة الكويت الشيخة نوال الحمود الصباح ، والكاتب الصحفى أحمد بهبهانى رئيس تحرير جريدة الخليج ، إبراهيم طاهر البغلى ، والاعلامية عائشة صالح اليحيى ، ، وسعيد سالم السويدن ، ومن المغرب فاتيما فايز .

كما تم تكريم رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة والدكتور وسيم والفنان محمد صبحي والدكتور مجدي يعقوب.

ووصفت المؤسسة الشخصيات العربية بـ«سفراء السعادة والخيروالعطاء»، مشيرة إلى أنهم عملوا على رسم السعادة فى حياة الآخرين من خلال أعمالهم ومواقفهم ومساهماتهم، ومبادراتهم المتميزة، التى كانت عنوان للخير والعطاء من أجل إسعاد الآخرين .

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