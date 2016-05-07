أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حاملتا الطائرات “جمال عبد الناصر والسادات” يبحران فى المتوسط قبل التوجه لمصر

Google+ Print
حاملتا الطائرات “جمال عبد الناصر والسادات” يبحران فى المتوسط قبل التوجه لمصر حاملتا الطائرات “جمال عبد الناصر والسادات” يبحران فى المتوسط قبل التوجه لمصر

أبحرت حاملة المروحيات المصرية الجديدة “جمال عبد الناصر” من طراز “ميسترال”، من ميناء سان نازير الفرنسي، أمس الجمعة 6 مايو، في رحلة بحرية تجريبية لمدة أسبوع قبل أن تتوجه إلى .

“جمال عبد الناصر”، وهو الاسم الذي أطلق على السفينة الحربية الحاملة للمروحيات من طراز ميسترال (فرنسية الصنع)، حملت على متنها 170 بحارا مصريا، إلى جانب 50 مدربا عسكريا فرنسيا، ستقضي مدة أسبوع في المياه الفرنسية قبل توجهها إلى مصر التي اشترتها من باريس العام الماضي، ضمن صفقة تضم سفينتين من هذا النوع.

وبحسب مصادر مقربة من الصفقة وفقا لما نشرته وكالات الأنباء، فإن عودة السفينة الأولى “جمال عبد الناصر” إلى الميناء الذي انطلقت منه ستكون يوم الجمعة 13 مايو، فيما ستبحر السفينة الثانية التي من المتوقع أن تحمل اسم الرئيس المصري الأسبق “أنور السادات” إلى مصر في سبتمبرل القادم، عقب الانتهاء من التدريبات النهائية في أغسطس.

ومنذ فبراير الماضي، توجه ما يقارب 350 عسكريا مصريا إلى ميناء سان نازير الفرنسي للتدريب العملي على استخدام حاملة المروحيات، بعد تلقيهم دروسا نظرية حول حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”.

يذكر أن حاملتي المروحيات هاتين من طراز “ميسترال”، صممتهما فرنسا خصيصا لروسيا، بموجب عقد وقع في يونيو 2011 وبقيمة 1.12 مليار يورو.

وكان من المتوقع أن تستلم روسيا أولى السفينتين التي أطلق عليها حينها، اسم “فلاديفستوك”، في نوفمبر عام 2014، إلا أن فرنسا تراجعت عن تسليمها لروسيا في اللحظات الأخيرة، في خطوة جاءت كجزء من العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.

واشترت مصر السفينتين الفرنسيتين بعد أن وقعت القاهرة وباريس، في أكتوبر عام 2015، صفقة شراء حاملتي المروحيات العسكرية، بقيمة 950 مليون يورو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى مصر.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر