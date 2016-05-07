بالصور.. هانى شنودة ومحمد علي خير ضيوف نجوى إبراهيم في «بيت العائلة».. غداً

يحل الموسيقار هانى شنودة ضيفاً على الإعلامية نجوى إبراهيم فى برنامج “بيت العائلة” الذى يذاع على قناة النهار، فى حلقة يتحدث فيها الموسيقار الكبير عن الدور الذى يلعبه فى تكوين أفكار وأراء الناس من خلال موسيقاه التى يقدمها، حيث أنه أشهر موسيقار طور الموسيقى خلال السبعينيات وأكتشف عدد من الأصوات الهامة.

وفى الفقرة الثانية يحل الإعلامى محمد على خير، مقدم برنامج “كلام بالمصرى” على راديو 9090، ضيفاً على نجوى إبراهيم، يتحدث خلال الفقرة عن تأثير الراديو على عقل المستعمين والدور الهام الذى تلعبه الصحافة فى التأثير على القارئ.

وضيف الفقرة الثالثة الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″ على قناة القاهرة والناس، ليتحدث خلال الفقرة عن دور الإعلام فى التأثير على عقول المشاهدين.