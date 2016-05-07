وفد من لجنة حريات المحامين يصل نقابة الصحفيين لتقديم الدعم القانونى

وصل منذ قليل، وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى مقر نقابة الصحفيين، لمتابعة تطورات الموقف داخل النقابة.

ويشارك فى الوفد، كلا من: طارق إبراهيم، وناصر العسقلانى، ومحسن أبو سعدة، من أعضاء لجنة الحريات، وكان فى استقبالهم خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، وحنان فكرى عضو مجلس النقابة.

ومن جانبه، قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ان تواجدهم اليوم بنقابة الصحفيين جاء لتقديم الدعم القانونى للنقابة فى أزمتها.

وأضاف إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إن نقابة المحامين تساند بكل قوة شقيقتها نقابة الصحفيين فى أزمتها الحالية مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المادة 70 من الدستور تحدد الطرق القانونية لدخول نقابة الصحفيين، من خلال إخطار نقيب الصحفيين واصطحاب رئيس النيابة ومسئول من جهة شرطية، بصحبة النقيب أو أحد أعضاء المجلس.

بدء اجتماع مجلس الصحفيين بأعضائه النواب لبحث تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

>