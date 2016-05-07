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إحالة موجه للتحقيق لورود عبارة"صبح على مصر"بامتحان عربى الإعدادية بالشرقية

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إحالة موجه للتحقيق لورود عبارة"صبح على مصر"بامتحان عربى الإعدادية بالشرقية إحالة موجه للتحقيق لورود عبارة"صبح على مصر"بامتحان عربى الإعدادية بالشرقية
قرر محمد الشيمى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إحالة موجة لغة عربية بإدارة أبو حماد التعليمية للتحقيق، بسبب سؤال التعبير الوارد بامتحان الصف الثانى الإعدادى، تضمن كتابة لافتة بعنوان "صبح على بجنيه".

وأوضح السيد عبد الحميد، مدير الإدارة التعليمية بأبو حماد لـ"اليوم السابع"، أن الامتحان كان على 6 مدارس، لأن الإدارة مقسمة لثلاثة قطاعات، وتقرر الإحالة للتحقيق لمخالفته التعليمات بعدم الزج بالسياسة فى أسئلة الامتحان.


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مصر 365

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