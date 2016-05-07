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تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر لاتهامه بالانضمام للإخوان

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تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر لاتهامه بالانضمام للإخوان تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر لاتهامه بالانضمام للإخوان
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس أحمد ثروت زوج ابنة القيادى الإخوانى، خيرت الشاطر، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد ، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب قاسم الكافى دفاع المتهم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إخلاء سبيل المتهم، مضيفا أن موكله كان مقيما فى الخارج منذ عام 2004، وأنه عاد الى فى مطلع عام 2014.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الأحكام والقانون.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط القيادى الإخوانى أحمد ثروت عبد الحميد، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من الدوحة لتورطه فى التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الأحكام والقانون.

زوج ابنة خيرت الشاطر (1)

زوج ابنة خيرت الشاطر (2)

زوج ابنة خيرت الشاطر (3)

زوج ابنة خيرت الشاطر (4)

زوج ابنة خيرت الشاطر (5)

زوج ابنة خيرت الشاطر (6)


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