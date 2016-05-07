القبض على عاطل شرع فى قتل طالبين بسبب معاكسته فتاة بإمبابة

اعتدى عاطل على طالبين بالضرب، وأصابهما بسلاح أبيض، بسبب معاتبتهما له على معاكسة فتاة أثناء سيرها بالشارع فى إمبابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخص بدائرة القسم، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين من التحريات أن عاطلا اعتدى على طالبين وأصاب أحدهما بجرح طعنى بالظهر، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، كما أصاب الآخر بجرح بالرقبة وفر هاربا بسبب معاتبتهما له على معاكسة فتاة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحاله العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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