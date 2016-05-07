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تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل" لـ 4 يونيو

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تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل" لـ 4 يونيو تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل" لـ 4 يونيو
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة 6 متهمين من بينهم 4 هاربين، لاتهامهم فى واقعة اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفى الراحل "محمد حسنين هيكل"، لـ4 يونيو لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطالب دفاع المتهمين سماع جميع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالجيزة، مفادها قيام "ع.ج" 23 عاما، قهوجى، بالاشتراك مع آخرين، بسرقة محتويات فيلا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسى وآخرين، اقتحموا فيلا الكاتب الصحفى عقب فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة"، وأطلقوا النار فى الهواء من أسلحة آلية لإرهاب العاملين فى الفيلا وأجبروهم على الخروج منها، وسرقوا الفيلا، وأضرموا النيران بها.

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