مقتل وإصابة 14 عراقيا فى انفجارين منفصلين فى بغداد

>قتل مدنيان وأصيب 12 آخرون بينهم 4 من قوات الشرطة العراقية فى انفجارين منفصلين اليوم السبت فى العاصمة العراقية(بغداد).

وقال مصدر أمنى -فى تصريح اليوم السبت - "إن عبوة ناسفة انفجرت باتجاه دورية تابعة للشرطة فى منطقة "التويثة" جنوبى بغداد، مما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الدورية، وأضاف "أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت بالقرب من سوق شعبية مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين فى منطقة "الطارمية" شمالى بغداد.

يذكر أن عمليات التفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تقع بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، ويقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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