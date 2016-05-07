المرصد السورى: قوات النظام تفشل فى اقتحام سجن حماة المركزى

>فشلت قوات النظام السورى فى محاولتها اقتحام سجن حماة المركزى فى وسط سوريا لانهاء حالة العصيان التى ينفذها نحو 800 سجين منذ مطلع الاسبوع، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان السبت.

وذكر المرصد فى بيان " لا يزال التوتر يسود سجن حماة المركزى عقب محاولات نفذتها قوات النظام لاقتحام السجن، بعد استهدافه بالرصاص المطاطى والرصاص الحي، وإطلاق غازات مسيلة للدموع، خلفت عددا من الإصابات والجرحى وحالات الاختناق فى صفوف السجناء"، وأضاف "لا يزال نحو 800 نزيلاً فى سجن حماة المركزى مستمرين فى العصيان منذ مطلع الشهر الحالى من دون ان تتمكن سلطات السجن حتى الآن من إنهاء االعصيان أو اقتحام السجن".

وحاولت قوات النظام مساء الجمعة اقتحام السجن "بعد فشل المفاوضات مع السجناء" وفق مدير المرصد رامى عبد الرحمن الذى أشار إلى أن "قوات الامن لا تزال فى داخل السجن لكنها خارج العنابر"، وبحسب المرصد، احنجزت قوات الأمن الجمعة عددا من اهالى السجناء الذين تجمعوا قرب السجن قلقين على مصير ابنائهم.

ويظهر فى شريط فيديو مسرب من داخل السجن، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ممر طويل تندلع النيران فى اخره على وقع اطلاق رصاص مطاطى وصيحات "الله اكبر". ويسمع احد السجناء وهو يتحدث عن "حالات اختناق حادة" محددا مكانه وتاريخ يوم الجمعة، وقال المرصد ان السلطات أفرجت منذ بدء العصيان عن 46 سجيناً على الأقل، ولا تزال المياه والكهرباء مقطوعة عن السجن لكن السلطات سمحت بدخول بعض الطعام الجمعة.

وبدأ السجناء حالة التمرد الاثنين احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكرى فى ريف دمشق حيث تم اعدام عدد من المعتقلين، ويطالبون بالإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفق المرصد، وتمكنوا من احتجاز عشرة عناصر من حراس السجن كرهائن.

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