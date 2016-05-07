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الشعراوي: روما لم يطلب ضمي نهائيا من ميلان

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الشعراوي: روما لم يطلب ضمي نهائيا من ميلان الشعراوي: روما لم يطلب ضمي نهائيا من ميلان

قال ستيفان الشعراوي لاعب روما ومنتخب إيطاليا إن الأول لم يناقش بعد مع ميلان شراء عقده نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة الشهر المقبل.

ويلعب المصري الأصل الإيطالي الجنسية معارا من ميلان إلى روما منذ يناير الماضي، وكان والتر ساباتيني المدير الرياضي للأخير قد أشار إلى رغبة ناديه في الإبقاء على اللاعب.

وسجل الشعراوي 7 أهداف منذ ارتدائه قميص ذئاب العاصمة وأصبح عنصرا أساسيا في الهجوم بجوار محمد صلاح ودييجو بيروتي.

وقال الشعراوي لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"أشكر ساباتيني على كلماته. لا يوجد شيئا رسميا حتى اللحظة".

وأضاف "أركز على إنهاء الموسم بأفضل شكل. سنرى ماذا سيقرر روما في النهاية".

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