أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الليلة| نيمار في لقاء حصري من برشلونة في برنامج «نعم أنا مشهور» على MBC مصر

Google+ Print
الليلة| نيمار في لقاء حصري من برشلونة في برنامج «نعم أنا مشهور» على MBC مصر الليلة| نيمار في لقاء حصري من برشلونة في برنامج «نعم أنا مشهور» على MBC مصر

نجم الكرة العالمي نيمار

كتبت – إنجي لطفي

في أول ظهور تليفزيوني له في ، تنفرد قناة MBC مصر، بحوار مع نجم الكرة العالمي اللاعب البرازيلي “نيمار” فيبرنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) الذي تقدمه الاعلامية منى الشرقاوي “الليلة” في الثامنة مساءً.

يكشف نجم الكرة العالمي نيمار، خلال الحلقة التي تم تسجيلها في نادي برشلونة بإسبانيا، عن الكثير من كواليس وأسرار يُعلنها لأول مرة عن حياته، ويجيب على سؤال هل تغيرت شخصيته بعد الشهرة العالمية التي نالها وما هي خططه وأحلامه للمستقبل.

ويستضيف برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) خلال حلقاته الإسبوعية القادمه مجموعة من النجوم الذين نجحوا في صناعة قاعدة جماهيريّة واسعة لهم، تجاوزت حدود أوطانهم، ولمعت أسماؤهم في شتى أنحاء العالم. ويتناول البرنامج مع ضيوفه، مختلف مراحل حياتهم، وعلاقتهم مع أسرهم والمقرّبين منهم ويغوص في الكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية والإنسانيّة، والتي لم يسبق أن تحدثوا عنها في أي برنامج آخر.

وأستقبل البرنامج عبر حلقاته نٌخبه من بين نجوم العالم العربي والعالم منهم النجم ، والكينج محمد منير، فضلاً عن محمد صلاح النجم المصري المُحترف في نادي روما الإيطالي. ومن نجوم الرياضة العالميين، جيرارد بيكي وميسي. وحاور البرنامج أيضاً النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وكان قد إستضاف في حلقاته الأولي الزعيم عادل إمام.

يُعرض برنامج “YES, I AM FAMOUS‎” “نعم، أنا مشهور”، على MBC مصر، كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً، و تُعرض هذه الحلقة السبت 7 مايو 2016 الساعة 8:00 مساءً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر