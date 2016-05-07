الليلة| نيمار في لقاء حصري من برشلونة في برنامج «نعم أنا مشهور» على MBC مصر

كتبت – إنجي لطفي

في أول ظهور تليفزيوني له في مصر، تنفرد قناة MBC مصر، بحوار مع نجم الكرة العالمي اللاعب البرازيلي “نيمار” فيبرنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) الذي تقدمه الاعلامية منى الشرقاوي “الليلة” في الثامنة مساءً.

يكشف نجم الكرة العالمي نيمار، خلال الحلقة التي تم تسجيلها في نادي برشلونة بإسبانيا، عن الكثير من كواليس وأسرار يُعلنها لأول مرة عن حياته، ويجيب على سؤال هل تغيرت شخصيته بعد الشهرة العالمية التي نالها وما هي خططه وأحلامه للمستقبل.

ويستضيف برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) خلال حلقاته الإسبوعية القادمه مجموعة من النجوم الذين نجحوا في صناعة قاعدة جماهيريّة واسعة لهم، تجاوزت حدود أوطانهم، ولمعت أسماؤهم في شتى أنحاء العالم. ويتناول البرنامج مع ضيوفه، مختلف مراحل حياتهم، وعلاقتهم مع أسرهم والمقرّبين منهم ويغوص في الكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية والإنسانيّة، والتي لم يسبق أن تحدثوا عنها في أي برنامج آخر.

وأستقبل البرنامج عبر حلقاته نٌخبه من بين نجوم العالم العربي والعالم منهم النجم عمرو دياب، والكينج محمد منير، فضلاً عن محمد صلاح النجم المصري المُحترف في نادي روما الإيطالي. ومن نجوم الرياضة العالميين، جيرارد بيكي وميسي. وحاور البرنامج أيضاً النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وكان قد إستضاف في حلقاته الأولي الزعيم عادل إمام.

يُعرض برنامج “YES, I AM FAMOUS‎” “نعم، أنا مشهور”، على MBC مصر، كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً، و تُعرض هذه الحلقة السبت 7 مايو 2016 الساعة 8:00 مساءً.