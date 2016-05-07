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النائب محمد سليم يطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنشيط السياحة

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النائب محمد سليم يطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنشيط السياحة النائب محمد سليم يطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنشيط السياحة

النائب محمد سليم

قال النائب محمد سليم، إن السياحة أبرز مصادر الدخل القومى فى ، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التى تعانى منها البلاد، وفى ظل خطط مكافحة الإرهاب التى تضعها الدول، ولذلك أصبح من المهم تنشيط السياحة الداخلية والخارجية معًا.

وطالب سليم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بوضع خطة عاجلة لتنشيط السياحة، ووجود تعاون جاد بين وزراء السياحة والآثار والطيران.

وأضاف سليم، أن الدولة تمر بعدة أزمات ويجب على الجميع التصدى لها.

وتابع “يجب العمل من كل الوزارات المعنية على وقف نزيف الخسائر بقطاع السياحة، بعدما أدى التراجع فى مجال السياحة إلى نقص كبير فى العملة الأجنبية مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار فى مصر بشكل عام من 25% إلى 40%”.

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