قبل الجولة الأخيرة.. تعرف على فرصة المحمدي للعودة للممتاز

يسدل الستار اليوم السبت على منافسات الدرجة الثانية في إنجلترا والتي ضمن فيها الدولي المصري أحمد المحمدي خوض ملحق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف المحمدي مع فريقه هال سيتي نادي روثرهام يونايتد في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سيلعب منافسه في الملحق فريق ديربي كاونتي مع إبسويتش تاون.

وتعتبر هذه الجولة هي الـ46 والأخيرة في المسابقة والتي سيتحدد على إثرها الصاعد الثاني إلى الدوري الممتاز بعدما تأكد صعود بيرنلي.

فسيتواجه صاحبا المركز الثاني والثالث ميدلزبروه وبرايتون على ملعب الأول وكلاهما لديه نفس رصيد النقاط (88) لكن أفضلية الأهداف والمواجهات المباشرة تصب في صالح الأول في حالة انتهاء لقاءهما السبت بالتعادل.

في الدرجة الثانية بإنجلترا يصعد الأول والثاني للممتاز بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس ملحق من أجل صعود أحدهم.

فيلعب الثالث مع السادس والرابع ضد الخامس ثم يتقابل الفائزان في ملعب ويمبلي يوم 28 مايو المقبل من أجل تذكرة الصعود الأخيرة للممتاز.

المحمدي مع هال ضمن دخول الملحق لكن الجولة الأخيرة ستحدد فقط هل سيحتل المركز الرابع أم الخامس في منافسته مع ديربي كاونتي.

وتكمن أهمية المركز في خوض صاحب الترتيب الأفضل مباراة الإياب من الملحق على ملعبه، فمباراة الثالث ضد السادس والرابع ضد الخامس تقام بنظام الذهاب والإياب.

وستقام هذه المباريات الأربعة أيام 13 و14 و16 و17 مايو الجاري، وسيتم فيها العمل بقاعدة الهدف خارج الأرض يساوي اثنين وسيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح في حالة التعادل.

وقد تكون كفة ديربي كاونتي أرجح في الملحق أمام رجال المحمدي نظرا لفوزه عليهم ذهابا وإيابا في الدوري، انتصر على ملعبه برباعية دون رد وفي ملعب هال بهدفين دون مقابل.

وكان المحمدي قد صعد مع هال سيتي إلى الدوري الممتاز موسم 2012-2013 بعدما انتقل من سندرلاند ولم يهبط إلا مع نهاية الموسم الماضي.

وشارك المحمدي في 40 مباراة من أصل 45 لعبها هال سيتي حتى اللحظة في الدوري، فسجل 3 أهداف وصنع 5.