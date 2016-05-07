غالي: الأهلي لن يتأثر بغيابي

قال حسام غالي قائد الأهلي إن الفريق لن يتأثر بغيابه عن لقاء وادي دجلة السبت بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء الماضي.

وكان غالي قد تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة الفريق السكندري الذي فاز عليه الأهلي برباعية دون رد ليواصل مسيرته الممتازة في المسابقة التي يتصدرها بفارق 11 نقطة عن الزمالك.

وقال غالي للصحفيين:"الأهلي لم ولن يتأثر بغياب أي لاعب، رأيتم كيف أحرزنا هدفين أخرين أمام الحدود بعد خروجي".

وأضاف "هناك أكثر من بديل في نفس مركزي كلهم على درجة عالية من الكفاءة".

وأردف "الكرة وقفت تحت قدمي بشكل غريب في مباراة الحدود لم أستطع إخراجها بسرعة فتمكن مهاجم الحدود من لمسها مما أدى إلى الاحتكاك".