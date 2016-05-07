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الأهلي: لا صحة لطلب أنطوي الرحيل.. واللاعب ينتظر الفرصة لإثبات نفسه

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الأهلي: لا صحة لطلب أنطوي الرحيل.. واللاعب ينتظر الفرصة لإثبات نفسه الأهلي: لا صحة لطلب أنطوي الرحيل.. واللاعب ينتظر الفرصة لإثبات نفسه

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد عن طلب جون أنطوي مهاجم الفريق للرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت بعض التقارير الصحفية لرغبة المهاجم الغاني في الرحيل بنهاية الموسم الجاري بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "لا صحة لما يرتدد حول رغبة جون أنطوي في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "أنطوي ووكيله لم يتحدثا معنا من الأساس في أي شئ يخص رحيله".

عبد الحفيظ أتبع "جون أنطوي ينتظر الفرصة للمشاركة في المباريات وإثبات نفسه للتواجد في التشكيل الأساسي".

ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

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