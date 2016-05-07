رسميا - المصري يعلن تجديد عقد حسام حسن مع الفريق

أعلن النادي المصري عبر صفحته الرسمية عن تجديد عقد حسام حسن مدرب الفريق لموسم قادم.

ونشر النادي البورسعيدي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن يوقعان عقديهما للبقاء على رأس الجهاز الفني للنادي خلال الموسم المقبل.

وتولى حسام حسن منصب المدير الفني للمصري بداية الموسم الجاري، وحقق معهم نتائج مميزة مغايرة للنتائج التي حققها الفريق في الموسم السابق جعلته يكون منافسا للمربع الذهبي بعد أن تفادى الهبوط بصعوبة في الموسم السابق.

ويلتقي المصري مع نظيره نادي الإنتاج الحربي مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

يذكر أن حسام حسن إذا أكمل الموسم مع المصري وبدأ الموسم المقبل، سيكون هو أول مدرب يستمر لموسم كامل مع المصري ويجدد لموسم تال، منذ فعل ذلك محمود أبو رجيلة في موسم 2000/2001 ثم في موسم 2001/2002.

ونجح أبو رجيلة حينها في قيادة المصري لإنهاء المسابقة بالمركز الثالث، والمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي التي وصلوا للدور نصف النهائي فيها.