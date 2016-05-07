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إسرائيل تعترض على تسمية اليونسكو لـ"حائط المبكى" بــ"الحائط الغربى"

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إسرائيل تعترض على تسمية اليونسكو لـ"حائط المبكى" بــ"الحائط الغربى" إسرائيل تعترض على تسمية اليونسكو لـ"حائط المبكى" بــ"الحائط الغربى"

>وصفت السلطات الإسرائيلية قرار اليونسكو بوضع كلمة "الحائط الغربى" (حائط المبكى) فى القدس بين علامتى تنصيص دليلا على "الإنكار المتعمد للتاريخ، وعمل شائن للغاية وعدم احترام عميق".

وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو استضافة محاضر دولى فى التاريخ اليهودى لتقديم محاضرة لموظفى الأمم المتحدة، وقال ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن المحاضرة سيلقيها مؤرخ بارز فى التاريخ اليهودى وسيمنح الدبلوماسيين فرصة لمعرفة التاريخ والحقائق الأساسية الخاصة بالشعب اليهودي، التى تشكل أساسا للسلام.

وأشار إلى أن اللقاء الذى لم يحدد موعده بعد سيعقد فى مكتب نتنياهو، القرار الذى وصف أيضا المواقع اليهودية بكلمة "التى توصف" اتخذ برعاية عدة دول عربية وتبناه المجلس التنفيذى للمنظمة المؤلف من 58 دولة.

وأبدى إسرائيليون ويهود كثيرون حول العالم دهشتهم تجاه قرار اليونسكو، مصير القدس لا يزال محور جولات المحادثات القادمة، ويقول الفلسطينيون إن هذه المنطقة جزء من دولتهم القادمة.
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