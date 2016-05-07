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الليلة..عمرو عبد الحميد يناقش قانون بناء وترميم الكنائس في«حوار القاهرة»

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الليلة..عمرو عبد الحميد يناقش قانون بناء وترميم الكنائس في«حوار القاهرة» الليلة..عمرو عبد الحميد يناقش قانون بناء وترميم الكنائس في«حوار القاهرة»

 

عمرو عبد الحميد

كتبت: إنجي لطفي

يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «حوار القاهرة»، اليوم السبت، «قانون بناء وترميم الكنائس..جدل خارج البرلمان»، وذلك علي قناة «سكاي نيوز عربية»، في الساعة العاشرة مساءًا .

ويتناول في هذه الفقرة، حالة الجدل المثارة حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى وصل إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، ويقضى الدستور بضرورة إصداره فى الفصل التشريعى الأول، وسيكون الضيف الأول الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، وممثلًا لإحدى الكنائس الثلاث.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج يتناول جزء خاص تحت عنوان«إعلام الصعيد..البحث عن فرصة تحت أضواء القاهرة»، وفقرة خاصة من جامعة سوهاج فى صعيد ، وتحديدًا من قسم الصحافة بكلية الآداب، وهو قسم له طبيعة خاصة إذ تخرج فيه أبرز صحفييى ومذيعى مصر.

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