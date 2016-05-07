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بالصور.. لافتات تهاجم يحيى قلاش فى محافظات الصعيد

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بالصور.. لافتات تهاجم يحيى قلاش فى محافظات الصعيد بالصور.. لافتات تهاجم يحيى قلاش فى محافظات الصعيد
انتشرت لافتات بمحافظات الوجه القبلى، ضد يحيى القلاش نقيب الصحفيين، بعد تصريحاته التى أعتبرها البعض مسيئة لأبناء الصعيد، والتى رددها مؤخرًا فى إحدى قنوات الفضائية أثناء أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

وأكد أهالى بالصعيد خلال اللافتات المعلقة على الجدران ووسط الشوارع أنهم ضد السب والقذف، وأنهم سيلاحقون يحيى قلاش بالطرق القانونية، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم.

وأشاروا إلى أن موقفهم موحد ضد تصريحات يحيى قلاش، مؤكدين أنهم يدا واحدة سواء ضد هذه التجاوزات، معربين عن استيائهم إزاء ما صرح به نقيب الصحفيين.

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (1)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (2)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (3)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (4)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (5)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (6)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (7)

يحيى قلاش ، ابناء الصعيد (8)


>قلاش: لا صحة لإعداد قوائم سوداء للصحفيين أو شطب أى عضو من جداول قيد النقابة
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