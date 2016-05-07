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التحفظ على عامل مدرسة بالمنيا شهدت وفاة تلميذ بعد سقوط عارضة بفنائها عليه

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التحفظ على عامل مدرسة بالمنيا شهدت وفاة تلميذ بعد سقوط عارضة بفنائها عليه التحفظ على عامل مدرسة بالمنيا شهدت وفاة تلميذ بعد سقوط عارضة بفنائها عليه
قرر مركز العدوة بالمنيا، التحفظ على "سيد . ع "، 49 سنه عامل خدمات، بمدرسة قصر الرقيب الابتدائية لسماع أقواله فى واقعة مصرع التلميذ عبد السلام ملازم عبيد 11 سنة التلميذ بالصف الرابع بالمدرسة أثناء اللهو بالفناء.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة التلميذ، عقب عرضها على مفتش الصحة، وكلف البحث الجنائى بالتحرى.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، يفيد بمصرع تلميذ بالصف الرابع الابتدائى داخل مدرسة بالعدوة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

"تعليم المنيا": إحالة واقعة مصرع تلميذ ابتدائى داخل مدرسة بالعدوة للنيابة
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