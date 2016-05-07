محافظ الدقهلية يناقش خطة للارتقاء بمصيف جمصة

اجتمع المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بالمهندسة زينب صالح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى ومساعد السيد المحافظ، لاستعراض ومناقشة تطوير وتحسين شاطئ مدينة جمصة باعتبارها المتنفس الرئيسى والسياحى والمصيف الأوحد بمحافظة الدقهلية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير الذى أعدته لجنة تطوير وتحسين شاطئ مدينة جمصة وكذلك المنشآت والأراضى الفضاء التى يمكن استغلالها بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطويرها والأماكن التى فى حاجة إلى تدعيم البنية التحتية بها مثل شبكة الكهرباء والرصف، وكذا تدعيم وتحسين ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى القائمة بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف.

وشمل التصور تطوير الشاطئ بطول 5 كم وعرض 3 كم، حيث يتم تقسيم الشاطئ إلى منطقة تشمل شاطئ خاص لأصحاب الدخول المرتفعة ليكون ارتياده مقابل رسوم يتم دفعها ومنطقة تشمل شاطئ مجانى لمحدودى الدخل، كما يتم عمل كافتيريات متنوعة بطول الشاطئ وتخصيص مكان لانتظار السيارات قبلى الشاطئ، وكذلك إقامة أبراج مراقبة للحفاظ على المصطافين من مخاطر الغرق، كما يتم إنشاء مناطق خضراء جديدة وزيادة المساحات الخضراء الموجودة وخاصة فى مناطق 15 مايو ومدينة جمصة الجديدة.

وقد أكد المحافظ أنه ينسق مع جميع الجهات المختصة من خلال تخطيط علمى ورؤية مستقبلية ليكون شاطئ جمصة نموذجا وتكون المدينة مركز جذب استثمارى عالمى وليس محليا فقط، مؤكدا أنه يضع يده فى يد الجميع طالما توفرت النزاهة والشفافية ودون مصالح شخصية.

وقد أكد المحافظ أن تلك الإجراءات تهدف إلى تطوير والارتقاء بمستوى الشاطئ ومستوى الخدمات المقدمة والتى تؤدى بدورها إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

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