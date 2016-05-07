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محافظ الأقصر بمؤتمر "تدريب 150 مساعد تمريض": العلم لا يتوقف عند سن أو منصب

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محافظ الأقصر بمؤتمر "تدريب 150 مساعد تمريض": العلم لا يتوقف عند سن أو منصب محافظ الأقصر بمؤتمر "تدريب 150 مساعد تمريض": العلم لا يتوقف عند سن أو منصب
أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن أعمال التأهيل للعاملين بقطاع الصحة عملية مستمرة بشكل دائم وتفيد المريض بشكل كبير، حيث إن التعليم فى الكليات المختلفة بجمهورية العربية غير مربوط بسوق العمل، وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه فى خطة عام 2030، حيث سيكون عدد الكليات مربوط بحجم سوق العمل المطلوب، مشدداً على أن التدريب لابد أن يتم بكافة الموارد البشرية بالمستشفيات من أفراد أمن وتمريض وشئون إدارية وأطباء بجميع مستشفيات الأقصر، قائلاً: "العلم لا يتوقف عند سن أو منصب معين كلنا مستمرون فى التدريب على مهامنا".

وطالب محافظ الأقصر خلال كلمته بافتتاح فعاليات المنحة التدريبية لـ150 من مساعدى التمريض بمستشفى الأقصر الدولى، بتعيين الـ150 متدرب الذين سيشاركون فى المشروع بعد انتهاء الـ6 شهور فى المنحة التدريبية، قائلاً: "صعب جداً على أى متدرب أن يتعب خلال 6 شهور وينتظر فرصة عمل، وجميع الحضور بالمنحة حضروا للتدريب من أجل التشغيل وليس التدريب من أجل التدريب والتأهيل فقط".

وأوضح محمد بدر أن قطاع الصحة بمحافظة الأقصر يوجد به سلبيات عديدة وهو أمر طبيعى ومتراكم منذ عدة سنوات مضت، ولكن يتم حالياً مواجهتها بكل قوة للقضاء عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تم البدء منذ شهور فى بناء مستشفى إسنا المركزى الجديد وتطوير القديمة، وكذلك بناء مستشفى أرمنت الجديدة، وبناء مستشفى العديسات الجديدة، وتجرى أعمال التطوير والتجديد على قدم وساق فى مستشفى البياضية ومستشفى الأقصر الدولي، ومستشفى الأقصر العام.


>بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح فعاليات منحة "تدريب مساعدى التمريض"

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