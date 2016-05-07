المواجهات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تدخل يومها الرابع

> استيقظ سكان قطاع غزة مجددا السبت على دوى انفجارات، مع استمرار التوتر فى منطقة الحدود بين القطاع وإسرائيل لليوم الرابع على التوالى رغم تأكيد كل من الطرفين عزمه على تفادى التصعيد، وكان نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس اسماعيل هنية واضحا الجمعة اذ أكد "نحن لا ندعو لحرب جديدة".

من جانبه، يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو لضغوط قبل نشر تقرير لمراقب الدولة حول الحرب على قطاع غزة عام 2014، مع ورود تسريبات تفيد بأنه غير مؤات له، ويرى الخبراء فى اليوم الرابع من المواجهات التى أدت إلى مقتل فلسطينية فى الـ54 من العمر، أن التصعيد لا يزال تحت السيطرة، إذ لا يرغب أى من الإسرائيليين والفلسطينيين فى خوض حرب.

وتبذل مصر وأطراف أخرى جهودا لتثبيت التهدئة، وأفاد هنية عن اتصالات تجرى مع قطر ومصر والأمم المتحدة وتركيا "من أجل كبح جماح العدوان الإسرائيلي"، غير أن الطرفين احتفظا بحق الرد وحذر هنية بان حركته سترد على أى "توغل" للقوات الاسرائيلية فى قطاع غزة، فيما الجيش الاسرائيلى يبدى عزمه على التصدى "لمخطط حماس الرامى إلى التوغل فى البلدات الإسرائيلية" القريبة من الحدود ولو انه يؤكد ان "لا مصلحة" له فى تصعيد عسكرى.

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