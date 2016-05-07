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الليلة.. السويدى ووزير التنمية الأسبق ضيفا أسامة كمال بـ«القاهرة 360»

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الليلة.. السويدى ووزير التنمية الأسبق ضيفا أسامة كمال بـ«القاهرة 360» الليلة.. السويدى ووزير التنمية الأسبق ضيفا أسامة كمال بـ«القاهرة 360»

أسامة كمال

كتبت – إنجي لطفي

يحل المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب وفريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، والمهندس هانى محمود ، وزير التنمية الإدارية الأسبق ضيفا مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الـ10ليلا لفتح ملف الإعتماد على ذوى الإحتياجات الخاصة فى قطاعات العمل المصرية.

ويكشف ضيوف برنامج “القاهرة 360″ الخطوات على الأرض وكيف يتم تطوير مهارات ذو الاحتياجات الخاصة ولماذا لايتم تفعيل نسبة الـ5%، وماذا يمكن .أن يضيف ذو الاحتياجات الخاصة لسوق العمل فى .

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