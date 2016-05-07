طالب يصيب مدرسا بجرح قطعى بعد منعه من الغش فى الامتحانات بكفر الدوار

شهدت مدرسة الزخرفية الثانوية بكفر الدوار، اليوم، السبت، واقعة مؤسفة حيث أقدم طالب يدعى "ع .م.ع" بالاعتداء على أحد المدرسين بالمدرسة خلال فترة الامتحانات، وذلك على خلفية منع الطالب من الغش.

وأكدت مصادر أمنية بالبحيرة ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوصول مدرس يدعى "ح .ج" أخصائى اجتماعى بمدرسة الزخرفية الثانوية إلى مستشفى كفر الدوار العام، مصابا بجرح قطعى فى يده.

ومن خلال التحريات الأولية تبين قيام طالب بالمدرسة بالاعتداء عليه بآلة حادة "كتر"، وإصابته فى ذراعه بجرح قطعى، بعد اشتباكات عنيفة لمنعه من الغش خلال الامتحانات .

من جانبه قال محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم تشكيل لجنة تقصى للذهاب إلى المدرسة برئاسة مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار للتحقيق فى هذا الأمر مع تطبيق كافة القواعد القانونية ومنع دخول الطالب للامتحانات.

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