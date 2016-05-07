مركز الفلك الدولى يتوقع سقوط قمر صناعى فى إحدى دول الخليج اليوم

أفادت توقعات مركز الفلك الدولى بسقوط قمر صناعى على سلطنة عمان، ظهر اليوم السبت، فى الساعة الواحدة والنصف.

جاء ذلك فى تغريدة للمركز عبر تويتر بهاشتاج "توقع_سقوط_قمر_صناعى"، أكد خلالها أن القمر قد يسقط اليوم السبت فى "الإمارات أو السعودية أو قطر أو عمان".

وقال المركز، إنه من الخطأ تحديد مكان سقوط القمر الصناعى قبل ساعتين من وصوله الأرض، مشيراً إلى أن السلطنة إحدى الدول التى من الممكن أن يسقط القمر على أرضها.

وأوضح المركز الدولى أن السقوط سيكون بين الساعة 1:05 و 1:10 دقائق ظهراً، ومن الممكن مشاهدته حال سقط نهارا.

وتشير التقارير إلى أن القمر الصناعى أمريكى بأبعاد مترين فى متر، ولا يتوقع حدوث أضرار عند وصوله الأرض.

وتداول هذا الخبر منذ الصباح على جميع مواقع التواصل الاجتماعى.

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