رئيس "سكك حديد المنيا":صرف 5 آلاف جنيه لناظر محطة سمالوط تقديرا لعمله البطولى

قرر المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد بالمنيا صرف حافز فورى 5000 جنيه لناظر محطة سمالوط، و2000 جنيه لمساعد البلوك مع تحمل الهيئة لكافة مصاريف العلاج.

وكان أحمد مرعى ناظر محطة القطارات بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، نجح فى فصل 22 عربة قطار بضائع محمل بالوقود، شب به حريق هائل، وكانت النتيجة حدوث إصابته بحروق متفرقة بإنحاء الجسم، تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحى.

وكانت المنيا، شهدت اشتعال النيران فى قطار بضائع محمل بالسولار رقم 528، قادم من القاهرة، وذلك أمام مدينة سمالوط، وتبين أن سبب الحريق شرر كهربائى، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقى العربات بفصلها، فيما أصيب ناظر المحطة وعاملين من الفنيين.

بالفيديو والصور.. قصة بطولة ناظر محطة أنقذ قطار سمالوط المحمل بالسولار من الانفجار.. أحمد فضل ضحى بجسده لحماية الأهالى من كارثة.. ويبكى: "النار أكلت جسمى.. ومستشفى سمالوط قالتلى ملكش علاج هنا"

>