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غارات إسرائيلية جديدة على غزة.. ومصر تتوسط لتهدئة الأوضاع

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غارات إسرائيلية جديدة على غزة.. ومصر تتوسط لتهدئة الأوضاع غارات إسرائيلية جديدة على غزة.. ومصر تتوسط لتهدئة الأوضاع
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلى شنت غارات جديدة على عدة أهداف داخل قطاع غزة مساء أمس، ردا على إطلاق قذيفتى هاون باتجاه مستوطنات إسرائيلية فى النقب الغربى.

وقال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إحدى القذيفتين سقطت فى أرض خالية بمنطقة المجلس الاستيطانى "أشكول" فيما سقطت الأخرى قرب الجدار الأمنى على حدود غزة مع إسرائيل.

فيما ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة الهدوء إلى قطاع غزة كان من المقرر
>أن يدخل حيز التنفيذ أمس، وذلك بوساطة مصرية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بعد عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

وكان قد اجتمع المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية ظهر أمس لبحث التصعيد الأمنى فى القطاع، وتداعيات اكتشاف نفق ثانى على حدود قطاع غزة.


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