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إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه

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إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم فى قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها محمد مرسى و10 آخرين، بإحالة 6 متهمين إلى المفتى، وتأجيل الحكم فى القضية إلى جلسة 18 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدى الشناوى.

والمتهمون المحالون للمفتى هم: أحمد على عفيفى ومحمد كيلانى ومحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر، وإبراهيم هلال.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمة تسريب وثائق ومستندات الدولة، وما يمس الأمن القومى المصرى، وهم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأكدت النيابة أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (1)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (2)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (3)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (4)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (5)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (6)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (7)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (8)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (9)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (10)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (11)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (12)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (13)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (14)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (15)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (16)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (17)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (18)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (19)

محاكمه مرسي فى قضية التخابر (20)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (1)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (2)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (3)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (4)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (5)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (6)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (7)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (8)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (9)

قطار جلسات قضية التخابر مع قطر يصل محطته الأخيرة (10)

قضية التخابر مع قطر (1)

قضية التخابر مع قطر (2)

قضية التخابر مع قطر (3)

قضية التخابر مع قطر (4)

قضية التخابر مع قطر (5)

قضية التخابر مع قطر (6)

قضية التخابر مع قطر (7)

قضية التخابر مع قطر (8)

قضية التخابر مع قطر (9)


>إجراءات أمنية مشددة بأكاديمية الشرطة قبل الحكم على مرسى وآخرين بـ"التخابر"
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مصر 365

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