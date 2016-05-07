محامى الإخوان: بعض المحال أوراقهم للمفتى فى قضية التخابر مع قطر هاربون

قال محمد طوسون، محامى جماعة الإخوان، إن ما صدر اليوم بشأن قضية التخابر مع قطر هو قرار للمحكمة وليس حكم، موضحاً أن بعض من صدر بشأنهم قرار بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية هاربين فى الخارج، وبالتالى يتم إعادة محاكمتهم حال تسليم أنفسهم.

وأضافمحامى جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن القرار الصادر اليوم يشير إلى أن الحكم على مرسى سيكون السجن، وليس الإعدام طالما لم يشمله حكم تحويل أوراقه للمفتى، موضحًا أن هيئة الدفاع تنتظر الحكم المقرر له 18 يونيو الجارى لبحث اجراءاتها بالطعن على الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إحالة أوراق 6 متهمين بقضية التخابر مع قطر إلى فضيلة المفتى، بشأن كل من المتهمين: أحمد على عفيفى، محمد كيلانى، أحمد إسماعيل ثابت، أسماء محمد الخطيب، علاء عمر، إبراهيم محمد هلال، وحددت للنطق بالحكم 18 يونيو للحكم على باقى المتهمين.

إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه

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