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ما هي حكاية مي عز الدين مع الموضة؟!

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السبت 07-05-2016 16:40

تعتبر مي عز الدين من أشهر نجمات الشابات، وقد اشتهرت منذ بداياتها الفنية بموهبتها الكبيرة وملامحها الناعمة. وكغيرها من النجمات، رسمت مي لنفسها خطاً خاصاً جدّاً من ناحية الأزياء ، جمعت به بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري المبتكر والجريء أحياناً، فما هي حكايتها مع الموضة؟

فساتين سهرة ناعمة استوحيها من النجمة السعودية وعد!

بمتابعتنا أسلوب مي عز الدين في الموضة، لاحظنا أن هنالك فرقاً كبيراً بين إطلالاتها اليومية الكاجوال وبين إطلالاتها المسائية الرسمية في فساتين السهرة. فمثلاً لمشاوير الصباح تختار مي الملابس البسيطة، التي تبدو فيها كأي فتاة عادية غير مشهورة، وعلى الأرجح تتألف هذه الإطلالات من بنطلون الجينز مع التيشيرت القطنية التي غالباً ما تزينها رسومات طفولية، وأحذية مريحة وعملية، لكنها تحرص على انتقاء شنط يد فاخرة تختارها من دور أزياء عالمية مثل "شانيل" Chanel،و"هرمس" Hermes.
أما للسهرات، فتختار مي عز الدين الفساتين الفاخرة ذات التصاميم المميزة المصنوعة من أقمشة مختلفة أحياناً، تكون من الترتر البراق، أو من الساتان الناعم، أو من الشيفون وغيرها...
وكما هو واضح، فإنّ مي تعشق الأكسسوارت، ولا سيما العقود الكبيرة التي تزين بها مختلف إطلالاتها الرسمية والكاجوال.

جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالات مي عز الدين المتنوّعة لتكتشفي من خلالها حكايتها مع الموضة. 

 

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سيدتي

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