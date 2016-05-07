كوكو روشا تعرض فستان زاك بوزن ثمّ ترتديه على السجادة الحمراء

لا يخفى على أحد أنّ العارضة كوكو روشا Coco Rocha من العارضات المفضّلات لدى المصمّم الأمريكي الشهير زاك بوزن Zac Posen، وقد جمعت بينهما العديد من المناسبات، كان آخرها ظهور العارضة الشهيرة في صور مجموعة Resort 2016 .

عرضت كوكو فستاناً أسود ناعماً بأكتاف مكشوفة، و لمحات بسيطة من اللون الأصفر على الأكمام وذيل الفستان. ويبدو أنها وقعت في غرام هذا الفستان تحديداً، حين عادت لترتديه مرة أخرى على السجادة الحمراء لأحدى الحفلات الخيرية في هذا الأسبوع.

شاهدي كيف ارتدت كوكو روشا هذا التصميم، و أخبرينا برأيك.