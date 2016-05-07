واشنطن تعترف بوجود جنود أميركيين ففى اليمن لقتال عناصر تنظيم القاعدة

>أعلن متحدث باسم البنتاجون الجمعة أن "عددا صغيرا جدا" من الجنود الأميركيين أرسل مؤخرا إلى اليمن لمساعدة القوات اليمنية وقوات التحالف العربى لطرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا الساحلية (جنوب شرق).

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس للصحافيين إن الولايات المتحدة شنت أربع ضربات جوية ضد تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب منذ 23 أبريل أدت إلى مقتل عشرة مقاتلين وإصابة آخرين.

وهذه هى المرة الأولى التى يؤكد فيها البنتاغون عودة جنود أميركيين إلى الميدان اليمنى منذ مغادرة آخر القوات الأميركية فى مارس 2015 ، وأشار المتحدث الأميركى إلى أن واشنطن قدمت مساعدة للقوات اليمنية وقوات التحالف العربى وخصوصا الامارات العربية المتحدة فى الأسابيع الماضية تشمل تقديم معلومات استخباراتية إلى جانب وضع عدد محدود من العسكريين فى تصرفها.

وتم ذلك خصوصا عند بدء هذه القوات عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة فى جنوب اليمن مكنتها من استعادة مناطق أبرزها مدينة المكلا فى أواخر أبريل، وأوضح ديفيس ان المساعدة تشمل "عددا صغيرا جدا" من العسكريين إلى جانب مساعدة فى مجال الاستخبارات والمراقبة والتخطيط والأمن البحرى والقطاع الطبى.

وأضاف أن القوات تساعد الإماراتيين فى مجال الاستخبارات لكنه امتنع عن القول ما إذا كانوا من قوات العمليات الخاصة، وأوضح ديفيس أن الضربات الجوية الأخيرة منفصلة عن العمليات فى المكلا.

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