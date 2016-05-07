ضبط 200 هارب من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

قام ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، بحملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وشملت الجهود ضبط 200 هارب من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث أسفرت الحملة عن ضبط المحكوم عليه "أشرف. ى" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية مخدرات بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

وكان من نتائج الحملة ضبط 83 هاربا من جنح الحبس الجزئى و10 هاربين من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 55 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و51 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1150 جنيها.

وقد تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

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