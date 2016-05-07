مباحث مدينة نصر تطارد عاملين سرقا "تاكسى" بالإكراه وتعيده لمالكه

نجح رجال مباحث مدينة نصر فى القبض على عاملين بمخبز عقب مطاردتهما بشوارع المنطقة فور سرقتهما "تاكسى" من قائده بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم إعادة السيارة لمالكها، وضبط الأسلحة النارية بحوزتهما، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من (هيثم. ا.ع - 34 سنة)، سائق، ومقيم بالقليوبية، يفيد بأنه أثناء سيره بالسيارة رقم (ع .ل. هـ 172) ماركة هيونداى فيرنا "أجرة"، بيضاء بمنطقة الحى العاشر استوقفه شخصين مجهولين "أدلى بأوصافهما" طلبا توصيلهما لمنطقة الطوب الرملى، وفور وصلوهما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهما، واستوليا منه على السيارة وفرا هاربين.

ومن خلال التحريات وتتبع خط سير هروب الجناة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من "بركات ا م" 25 سنة، عامل بمخبز، السابق اتهامة فى 4 قضايا آخرها 17543 لسنة 2015م سنورس - الفيوم "سرقة بالإكراه"، و"محمد .س .س 21 سنة)، عامل بمخبز أثناء استقلالهما السيارة المستولى عليها.

كما ضبط بحوزة الأول سلاح نارى "فرد خرطوش- عيار 12 مم"، وطلقتان من ذات العيار، وبحوزة الثانى سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم" وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط عاطل قبل ترويجه 1040 قرص مخدر فى السلام

>