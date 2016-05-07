سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا سلاح بأسيوط

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا سلاح خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة فى بأسيوط
كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المباحث الجنائية يفيد ضبط "سرى . م . أ" 40 سنة عامل ومقيم الكودية دائرة مركز ديروط هارب من السجن 3 سنوات فى قضية سلاح بمركز ديروط، و"حسنى . م . ع . ح" 32 سنة عامل ومقيم جمريس دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى قضية جنايات مركز منفلوط سلاح، وضبط "محمد . ع . ح . ع" 32 سنة عامل ومقيم جمريس دائرة مركز منفلوط هارب من حكم بـ10سنوات فى قضية سلاح بمركز منفلوط، و"جمال . م . أ" 36 سنة عامل ومقيم الزاوية دائرة مركز أسيوط، المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية سلاح والمقيدة كلى جنوب أسيوط لسنة 2016.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
>ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة فى بأسيوط