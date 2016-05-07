سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا سلاح بأسيوط

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا سلاح خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المباحث الجنائية يفيد ضبط "سرى . م . أ" 40 سنة عامل ومقيم الكودية دائرة مركز ديروط هارب من السجن 3 سنوات فى قضية سلاح بمركز ديروط، و"حسنى . م . ع . ح" 32 سنة عامل ومقيم جمريس دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى قضية جنايات مركز منفلوط سلاح، وضبط "محمد . ع . ح . ع" 32 سنة عامل ومقيم جمريس دائرة مركز منفلوط هارب من حكم بـ10سنوات فى قضية سلاح بمركز منفلوط، و"جمال . م . أ" 36 سنة عامل ومقيم الزاوية دائرة مركز أسيوط، المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية سلاح والمقيدة كلى جنوب أسيوط لسنة 2016.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة فى بأسيوط