اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بإمبابة والحماية المدنية تخمد الحريق

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب فى سيارة ملاكى بجوار نقطة إطفاء المنيرة الشرقية بإمبابة بعدما اشتعلت بها النيران، وأدى إلى توقف حركة المرور بالكامل بالطريق، وتم إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا باشتعال النيران فى سيارة ملاكى بإمبابة، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة بانتقال سيارتى إطفاء ورجال الإنقاذ البرى برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، وتم إخماد الحريق المشتعل فى الأجزاء الأمامية للسيارة، وتبين أن الحريق نتيجة لماس كهربى، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الساحل دون إصابات

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