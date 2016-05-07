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تأجيل محاكمة 8 من الإخوان بقضية "خلية متفجرات حلوان" لجلسة 17 مايو

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تأجيل محاكمة 8 من الإخوان بقضية "خلية متفجرات حلوان" لجلسة 17 مايو تأجيل محاكمة 8 من الإخوان بقضية "خلية متفجرات حلوان" لجلسة 17 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 8 متهمين من الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين، وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وذلك فى اتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، واتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة أعلامياً بـ"خلية المتفجرات"، لجلسة 17 مايو، لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود و مختار محمد صابر، وبحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية وحمدى الشناوى وعمر محمد .

إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه
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