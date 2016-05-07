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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى وفدًا من مجلس النواب فى طرابلس

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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى وفدًا من مجلس النواب فى طرابلس رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى وفدًا من مجلس النواب فى طرابلس

>التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج ،وفدا من مجلس النواب الليبى يرأسه محمد اشعيب النائب الأول لرئيس البرلمان .

وأكد المكتب الإعلامى للسراج -فى بيان له اليوم السبت- أن اللقاء يأتى فى إطار مناقشة آلية الوصول إلى درجة عالية من التوافق الوطني، وكيفية ممارسة البرلمان مهامه كسلطة تشريعية، ومتابعة أعمال المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، والوقوف على ما يعرقل أعماله.

وأضاف البيان، أن هناك اجتماعات مشتركة حضرها أعضاء المجلس الرئاسى ووفد البرلمان، قدم فيها الوفد مبادرة نواب المنطقة الجنوبية كمقترح لتخطى العقبات، وتنفيذ المطالب المتعلقة بمنح الثقة لحكومة الوفاق.

وأوضح أن الاجتماعات ناقشت، آخر مستجدات الترتيبات الأمنية والوضع الخاص بالأزمة المالية والعديد من القضايا المختلفة.
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