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سكان بيروت يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البلدية اللبنانية

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سكان بيروت يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البلدية اللبنانية سكان بيروت يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البلدية اللبنانية

>يدلى سكان بيروت بأصواتهم اليوم الأحد فى انتخابات البلدية لانتخاب 24 عضوا واختيار أكثر من مائة رئيس حى لتولى أعباء أحياء المدينة، هذا العام، شهد ظاهرة سياسية جديدة بمشاركة المستقلين فى الانتخابات، بينهم مهنيون وفنانون وعمال.

تشارك لائحة بيروت مدينتي، بأربع وعشرين مرشحا من الرجال والنساء. ويعد برنامجهم الطموح بحل أزمة القمامة، والكثافة المرورية والتلوث الذى يؤثر على شوارع بيروت، وتخطيط حضرى لتصميم عاصمة لبنانية ذات رقعة خضراء أكبر وسكن أفضل.

مرشحو قائمة "بيروت مدينتي" يصفون أنفسهم بأنهم تكنوقراط لا ينتمون لأى من الأحزاب التقليدية ولا أى الطوائف الدينية المختلفة التى تتمتع بالنفوذ، وأحيانا تقسم الحياة السياسية والاجتماعية فى لبنان، نفس طبيعة الانقسام السياسى الذى يريدون أن يتحدوه.

من المتوقع أن يواجه مرشحو بيروت مدينتى مرشحى "قائمة البيارتة"، التى تحظى بدعم سياسيين لبنانيين يتمتعون بدعم وشعبية كبيرة فى البلاد، "قائمة البيارتة" تحظى بدعم رئيس الوزراء السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، فضلا عن غالبية الشخصيات السياسية الأخرى رفيعة المستوى فى البلاد بما فى ذلك المسيحيين والسنة والأحزاب الشيعية مثل حركة أمل.

سيتوجه الناخبون من جميع أنحاء البلاد إلى صناديق الاقتراع اليوم الاحد لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، من المقرر أن تستمر الانتخابات على ثلاث عطل أسبوعية فى جميع المناطق الإدارية المختلفة من البلاد.
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