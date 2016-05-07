مقتل عقيد فى الجيش اليمنى بيد مسلحين فى عدن

>قتل ضابط برتبة عالية فى الجيش اليمنى بالرصاص السبت فى عدن كبرى مدن الجنوب حيث ينشط الجهاديون، بحسب ما أشار مسؤول أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن رجلين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على العقيد بدر اليافعي، ما أدى إلى مقتله على الفور فى حى خور مكسر فى عدن، مضيفا أن المهاجمين لاذا بالفرار، ويوم الجمعة، قتل مدير السجن المركزى فى عدن وأحد اقربائه برصاص شخصين كانا يستقلان دراجة نارية فى حى المنصورة.

ويذكر الهجوم بواسطة دراجات نارية بطريقة عمل تنظيم القاعدة المنتشر بقوة منذ سنوات فى جنوب اليمن وجنوب شرقه، واصبح حاليا هدفا لهجوم واسع ضد الجهاديين تشنه القوات الحكومية، وتعرض العديد من كوادر الجيش وقوات الامن فى الاشهر الاخيرة للاغتيال فى الجنوب، خصوصا فى عدن. وقد استفادت الجماعات الجهادية من انهيار الدولة فى عام 2015 للتوسع فى جنوب البلاد.

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