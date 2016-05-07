خاص للسعوديات: تعطير العبايه برائحة جذابة وتدوم

تتميز المرأة السعودية بحبها للعطور الشرقية الغنية بالبخور والعود والعنبر. ومن أبرز عادات هذه السيدة هي تعطير العباية بالبخور لرائحة تدوم طويلاً. اكتشفي في هذا الموضوع سبب استخدام البخور في تعطير الملابس والخطوات الصحيحة لتطبيقه.

البخور هو الاسم العربي الذي يعطى لرقائق الخشب أو الطوب المتكسرة والغارقة في الزيوت العطرية النقية. وهو تراث العرب الذي انتشر بكثافة حول العالم.، نظراً لجمال رائحته وقوتها على البقاء لوقت طويل على الملابس.

كيف ومتى يستعمل البخور لتعطير العباية؟

أولاً، احرصي على غسل العباية بالمياه الباردة، واستخدمي القليل من عطرك الخاص الغني بالروائح العربية.

ثانياً، حضري البخور على الشكل الاتي: ضعي الرقائق الخشبية المعطرة على قطعة صغيرة من الفحم التي قد سبق وأشعلتها وأصبحت مائلة إلى اللون الرمادي، عندها ضعي البخور عليها.

ثالثاً، انشري دخان البخور في كل المنزل. بحيث تلتقط العباءات والملابس رائحة ودخان البخور المثيرة والتي تدوم لفترة طويلة. بانتظار العباية التي غسلتها حتى تجف قليلاً.

رابعاً، قبل أن تجف العباية التي غسلتها، مرريها عدة مرات وهي رطبة فوق المبخرة.

خامساً، ركزي على أسفل العباية.

سادساً، اتركي المبخرة مشتعلة قرب العباية حتى تجف.

وبذلك ستحصلين على رائحة طبيعية تعطر العباية ولا تزول بسهولة.