أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خاص للسعوديات: تعطير العبايه برائحة جذابة وتدوم

Google+ Print

السبت 07-05-2016 19:30

تتميز المرأة السعودية بحبها للعطور الشرقية الغنية بالبخور والعود والعنبر. ومن أبرز عادات هذه السيدة هي تعطير العباية بالبخور لرائحة تدوم طويلاً. اكتشفي في هذا الموضوع سبب استخدام البخور في تعطير الملابس والخطوات الصحيحة لتطبيقه.

 

البخور هو الاسم العربي الذي يعطى لرقائق الخشب أو الطوب المتكسرة والغارقة في الزيوت العطرية النقية. وهو تراث العرب الذي انتشر بكثافة حول العالم.، نظراً لجمال رائحته وقوتها على البقاء لوقت طويل على الملابس.

كيف ومتى يستعمل البخور لتعطير العباية؟
أولاً، احرصي على غسل العباية بالمياه الباردة، واستخدمي القليل من عطرك الخاص الغني بالروائح العربية.
ثانياً، حضري البخور على الشكل الاتي: ضعي الرقائق الخشبية المعطرة على قطعة صغيرة من الفحم التي قد سبق وأشعلتها وأصبحت مائلة إلى اللون الرمادي، عندها ضعي البخور عليها.
ثالثاً، انشري دخان البخور في كل المنزل. بحيث تلتقط العباءات والملابس رائحة ودخان البخور المثيرة والتي تدوم لفترة طويلة. بانتظار العباية التي غسلتها حتى تجف قليلاً.
رابعاً، قبل أن تجف العباية التي غسلتها، مرريها عدة مرات وهي رطبة فوق المبخرة.
خامساً، ركزي على أسفل العباية.
سادساً، اتركي المبخرة مشتعلة قرب العباية حتى تجف.
وبذلك ستحصلين على رائحة طبيعية تعطر العباية ولا تزول بسهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة