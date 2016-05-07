وداعاً لترهل المنطقة الحساسة... خلطة طبيعية لشباب لا يزول

يتحول التقدم في العمر إلى مرحلة جميلة في حياة المرأة، عندما تتعلم أصول العناية بجمالها وزيادة ثقتها بنفسها. من هنا، من المهم للغاية أن تحافظ على العناية بروتينها الجمالي، ولا سيما عند المنطقة الحساسة التي تتعرض للترهل مع التقدم في السن، ولا سيما بعد الإنجاب، إذ يبدأ الجلد بالترهل ما يؤدي إلى التجاعيد. إليك خلطة طبيعية لتحضير قناع يجدد وينعش الجلد في هذه المنطقة، ويساعد على إبطاء الترهل.

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مكونات الخلطة:

•ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

•ملعقة طعام من كريم فيتامين E

•ملعقة طعام من العسل

•بياض بيضة واحدة

طريقة التحضير:

-ادمجي هذه المكونات جيداً

-ضعي الخليط في الميكروويف لمدة تتراوح من 15 الى 20 ثانية كحد أقصى

طبقي هذه الخلطة كل يوم لمدة 7 ايام وبعدها مرة في الأسبوع وستلاحظين الفرق، إذ أن فيتامين Eهو مرطب معروف للبشرة، يعالج علامات التمدد والندوب والبقع الداكنة للمساعدة في استعادة شباب الجلد.كما أن زيت جوز الهند يبني ويحمي خلايا الجلد ويبطئ عملية الشيخوخة. في حين أن العسل يحتوي على الكثير من المواد المضادة للاكسدة المفيدة للجلد.