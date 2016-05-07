طريقة التقاط الصورة التي تبرز جمال شعرك

إن الفوز بلقب "ملكة وسائل التواصل الاجتماعي" ليس بالمهمّة السهلة على الإطلاق في عصرنا هذا؛ فالمنافسة حادّة على هذا المنصب، والجميع مستعدّ للقيام بكلّ شيء للحصول على اللقب والجلوس على عرش الملكة. لا تخطئي بتاتاً: إنّ عالم وسائل التواصل الاجتماعي مزدحم بالمنافسة؛ ولذلك تحاول السيدات في العالم العربي البحث باستمرار عن طرق جديدة لريادة ظهور "الإلكتروني" والارتقاء به إلى مستويات أفضل؛ وما هو أساس هذه الاستراتيجية؟ صورة تفاعلية ومميّزة لصفحتك الشخصيّة بالطبع؟

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وفي العالم الافتراضي- وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي- تُعتبر صورة الصفحة الشخصية بمنزلة "بطاقة عمل"، وهي من دون شكّ فرصتك الأفضل لتتركي انطباعاً أوّلياً مميّزاً، وهي أيضاً وسيلتك الفضلى لتقدّمي النسخة الفضلى من شخصيّتك أمام العالم، ولتستعرضي سماتك المفضّلة.

وفي هذا الإطار، يبرز أمامنا سؤال: "هل هناك فنّ لالتقاط صورة جديرة بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthyHair لصفحتك الرئيسيّة؟ بناءً على الأبحاث، فإنّ الجواب نعم! وفي الواقع، جلسنا مع مصّور الجمال والمشاهير ديفيد عبد الله، الذي يأخذ من دبي وبيروت مقراً له- وهو أحد أشهر المصوّرين المفضّلين في الشرق الأوسط- ليشاركنا أهمّ نصائحه لالتقاط صورة مثالية للصفحة المثالية.

وها هي النصائح:

•تذكّري، عند التقاط أيّ صورة في الخارج؛ فالأمر كله يتعلق بالإضاءة! ولا يخفى عليك أنّ الضوء الطبيعيّ هو الأكثر إغراءً. ولتشكيل ظروف الإضاءة المثالية، يجب أن تقفي إلى جانب النافذة. ولكنّ الأهمّ من ذلك في هذه الطريقة أنها تساعدك على التأكد من تساقط الضوء على وجهك بشكل رقيق. إنّ الضوء الرقيق قد يجعل نظرتك ناعسة، ويُظهر عينيك مغمضتين، بشكل غير مقصود.

•إذا رغبت في التقاط صورة شخصيّة في الخارج، فإنّ الشمس ـ بشكل طبيعي ـ هي مصدرك الوافر للضوء! ولكن ـ إذا لم تكوني حذرة ـ من الممكن أن يكون الضوء أكثر خشونة فلا يرحمك، بدل أن يكون مغرياً. ولتحقيق ظروف الإضاءة الخارجية المثالية، فأنت بحاجة إلى الوقوف في منطقة مفتوحة ومظلّلة. وطبعاً، عليك التأكد من إيقاف عمل ضوء الفلاش في هاتفك! تشغيل ضوء الفلاش قد يُفسد صورتك ويولّد "بؤرة" سطوع.

•وعندما يرتبط الأمر بطريقة الوقوف أمام الكاميرا أو تعابير الوجه، فإنّ النصحية الرئيسية هي التقاط زاوية رائعة تظهر أفضل جانب لديك. وللقيام بذلك، قومي ببساطة بإمالة رأسك قليلاً في زاوية معيّنة. معظم وجوهنا ليست مثاليّة التناسق، وهذه الطريقة تساعد على الحصول على مظهر متوازن. ومن دون شكّ، الابتسامة الطبيعية هي الأفضل دائماً. وفي عالم التصوير، تعتبر التعابير المصطنعة مرفوضة كليّاً.

•وأخيراً، ولصورة جديرة بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthHair، احرصي على أن يكون شعرك خالياً من التجعّد! وفي واقع الأمر، لا يمكن لأيّ أدوات فلترة أو فوتوشوب أن تتخلّص من مظهر التجعّد. لذلك، وقبل بضعة أيام من موعد التقاط الصورة، اغسلي شعرك بشامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة؛ شامبو هيد آند شولدرز حيويّ وحريريّ ـ على سبيل المثال ـ يقدّم ترطيباً أكثر بستّ مرات، بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. هذا المنتج الرائع يغذّي أعماق شعرك ليتركه ناعماً وحريرياً وخالياً من التشابك وجديراً بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthyHair.

هذا كل شيء، أصبح لديك الآن دليل متكامل لدعم طريقك نحو النجاح في عالم مواقع التواصل الاجتماعي!

