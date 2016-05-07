بدء فعاليات مؤتمر "SUMMIT TECHNE" فى الإسكندرية بحضور وزير الاتصالات

بدأت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، فعاليات مؤتمر SUMMIT TECHNE، اليوم، السبت، بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

ويعد المؤتمر هو الحدث الدولى الشهير فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية ويعقد للعام الثانى على التوالى ، ويشارك فيه محاضرين متخصصين فى الصناعة، وشركات التكنولوجيا، ورجال أعمال وشركات ناشئة، ومستثمرون ومستخدمون .

ويعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.

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